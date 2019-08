Bonea (Vico Equense). Solenni Festeggiamenti per Maria Santissima Visita Poveri

Bonea (Vico Equense). Un folto programma quello organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista con a capo il parroco don Nino Lazzazzara per festeggiare la solennità e la festa patronale della frazione, dedicata a Maria Santissima Visita ai Poveri. Tanto si potrebbe scrivere, negli anni tante opere nate attorno a questo importante culto. Orfanotrofio poi chiuso, oratorio per i giovani con campetti, giochi, stanze e cappella e tanto altro, grazie ai tanti sacerdoti che negli anni sono passati di qui, senza dimenticare il compianto poeta parroco don Pinuzzo.

PROGRAMMA COMPLETO

DOMENICA 4 AGOSTO – INIZIO DEL SACRO NOVENARIO

Ore 8.30 – 11.00 S. Messa con intronizzazione dell’effige della Madonna e mandato ai portatori

LUNEDÌ 5 AGOSTO ore 19.00 S.Rosario presso la Congrega, a seguire processione con la statua della Madonna per S. Andrea; Santa Messa nella piazzetta e rientro in congrega. Canto “Buonanotte a Maria”

MARTEDÌ 6 AGOSTO ore 18.30 Turno di Prime Comunioni

DAL 7 AL 13 AGOSTO: Ogni sera ore 19.00 S. Rosario, ore 19.30 S. Messa

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO: Dopo la S. Messa, alle ore 21.00, presso l’oratorio Adorazione

VENERDÌ 9 AGOSTO – GIORNATA DEGLI AMMALATI: Durante la S. Messa rito dell’Unzione degli Infermi ai sofferenti.

SABATO 10 AGOSTO: Ore 19.30 S. Messa con battesimi comunitari presieduta dal nostro arcivescovo Francesco Alfano

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: ore 18.30 S. Messa e processione per San Vito e Le Pietre. AI rientro Benedizione Eucaristica.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO – SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA: S. Messe ore 7.30 – 8.30 – 9.30 (Cappella Le Pietre). Ore 11.00 (Messa solenne). Ore 19.00 Rosario tradizionale dell’Assunta “‘E cient’ Ruce, e cient’ Avemmaria”, corte verso l’oratorio di Via Laudano e S. Messa. AI termine rientro in congrega, canto del “Buonanotte a Maria” e mellonata in piazzetta.

Durante la festa si terrà la FIERA DEL RICAMO ARTIGIANALE a cura del Gruppo Laboratorio Ricamo. Il ricavato andrà per le opere parrocchiali. Si comunica che nessuno è autorizzato a nome della Parrocchia a chiedere soldi presso le abitazioni. Chi vorrà dare liberamente la propria offerta potrà consegnarla in chiesa oppure presso gli addetti il giorno della processione. Inoltre le offerte raccolte serviranno per ripristinare le luminarie della facciata della chiesa.

Il parroco d. ANTONINO LAZZAZZARA

La Confraternita del S.Rosario – il Comitato.

A oltre dodici anni di distanza dall’incoronazione avvenuta il 12 agosto 2007 nel Castello Giusso ad opera dell’allora Arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia mons. Felice Cece, il popolo di Vico Equense, Sant’Andrea e Bonea festeggia i 4 secoli del dipinto raffigurante la sacra immagine di “Santa Maria visita poveri”, la preziosa opera d’arte trafugata il 25 novembre 1990 e ritrovata su internet il 2 aprile 2004 dalla guardia di finanza. Per commemorare i 400 anni della sacra immagine una serie di iniziative per tutto il mese di agosto con tanti appuntamenti.

Opera di Cesare Calise, manierista leccese del ‘600, il dipinto, olio su tela, fu realizzato nel 1609 e donato alla parrocchia di San Giovanni Evangelista e Santuario di Santa Maria Visita Poveri di Bonea, frazione di Vico Equense, al centro della religiosità della comunità parrocchiale che ogni anno ne celebrava la festività nei giorni 14 e 15 agosto, fino al 25 novembre 1990, data in cui il quadro fu trafugato dalla chiesa ad opera di ignoti.

Dopo 15 anni e per pura coincidenza un appassionato di opere d’arte di Vico Equense si accorge su un sito internet di una casa d’aste della straordinaria somiglianza di un dipinto messo in vendita con il titolo di “Madonna dell’Abbondanza” con la tela del’ 600 della “Madonna visita poveri”, trafugata nel 1990 dalla chiesa di Bonea. Di tale somiglianza fu messo al corrente don Pasquale Vanacore, già parroco di Bonea, che denunciò l’accaduto alla guardia di finanza. Una accurata indagine condotta dalle fiamme gialle coordinate dal luogotenente Carlo di Maro portò alle verifiche ed al sequestro del dipinto dopo che l’opera d’arte era stata acquistata da un collezionista del salentino.

Gli accertamenti predisposti dagli esperti d’arte non lasciarono dubbi con la “Madonna dell’Abbondanza” che rinvenuta per caso su un sito internet di una casa d’aste venne identificata come la “Madonna visita poveri” realizzata da Cesare Calise e trafugata dalla chiesa di Bonea il 25 novembre 1990. Dopo la restituzione ufficiale del quadro nelle mani di don Pasquale Vanacore da parte dei generali della guardia di finanza Giuseppe Alineri e Vincenzo Suppa la tela fu ricollocata sulla stessa parete dove si trovava e nuovamente venerata dai fedeli che offrirono oro e gioielli per l’incoronazione avvenuta il 12 agosto 2007.