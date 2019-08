Bisaccia (AV). Castello Ducale. Opere in mostra di Stefano Buonavita e Generoso Vella.

Articolo di Maurizio Vitiello – Opere di Stefano Buonavita e Generoso Vella in mostra al Castello Ducale di Bisaccia (AV).

BISACCIA, PROSEGUE LA MOSTRA DI BUONAVITA E VELLA

Al Castello Ducale le opere dei due artisti avellinesi fino al 9 agosto 2019.

Nella splendida cornice del Castello Ducale di Bisaccia (AV) continua con successo la mostra ”Dialogo nelle memorie” con le opere degli artisti Stefano Buonavita e Generoso Vella.

Sono due poetiche diverse, per la prima volta insieme, per proporre nuove forme di lettura della realtà, attraverso rievocazioni ed esperienze personali.

Sono opere che dialogano tra loro e che evidenziano una comune sensibilità e una grande forza espressiva.

Buonavita e Vella presentano un percorso duplice di visioni comuni e a un’unica sinergica sperimentazione, che mette la memoria e la contemporaneità al centro dei loro quadri.

Ogni loro opera è frutto di una ricerca, che passa attraverso frammenti di quotidiano che raccontano di un’umanità sempre di corsa, senza relazioni e col bisogno di ritrovare uno spazio e un tempo in cui soffermarci per pensare e comunicare con gli altri.

Nelle opere di Generoso Vella sono riprodotte metropoli e centri urbani in cui si concentrano mobilità, rapidità e simultaneità, che incidono profondamente sulle forme stesse della città e sugli abitanti.

Città in continua trasformazione ed evoluzione che presentano anche le aspettative di chi le vive come la ridistribuzione del benessere e la garanzia di un’occupazione e di una serenità collettiva.

I quadri di Stefano Buonavita annunciano inverni nucleari e prevedono gli scenari possibili nel caso in cui l’uomo scegliesse il male al posto del bene, con il rischio di portare, inevitabilmente, il pianeta verso un eterno e oscuro oblio.

I paesaggi di Buonavita sono privi di forme di vita.

Raramente si registrano figure, che rappresentano certamente proiezioni di un passato o il ricordo di ciò che abitava e animava quei luoghi.

Emergono colori chiari e freddi, stesi con pennellate decise e veloci.

L’esposizione è aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 9 agosto 2019 tutti i giorni. (escluso il lunedì mattina), dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale e rientra nel cartellone delle manifestazioni estive a Bisaccia.

Esposizione da visitare.

Maurizio Vitiello