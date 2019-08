L’ultima raffigurazione inedita del Belvedere dei Cappuccini, l’abbiamo incontrata alla mostra presso il Maschio Angioino a Napoli dedicata alla SCUOLA DI POSILLIPO. LA LUCE DI NAPOLI. Oggi apprendiamo dal Sindaco Sagristani che tra poco partirà il restyling di questo straordinario luogo. Esso va trattato con rispetto in quanto prima ancora della presenza dei Cappuccini Francescani, vi era una villa imperiale romana, con tanto di peschiera e discesa a mare intagliata nel tufo. Paesaggisticamente è uno dei luoghi più amati dai pittori del Gran Tour sette-ottocenteschi per il paesaggio che offre alla vista, mutevole e cangiante nelle varie ore del giorno, dall’alba al tramonto. Inoltre è considerato l’ultimo retaggio di costa con affaccio pubblico insieme a qualche altro piccolo spazio come la Piazzetta della Marinella, oltre la quale bisogna arrivare al belvedere del Correale qualche chilometro più avanti.

L’operazione di restayling prevede prevalentemente una uniformizzazione delle ringhiere con un tipo classico a colonnette in calcestruzzo,come precedentemente in piazzetta Marinella e rimossi nella sistemazione del geom D’Ambrosio, forse sarebbero più indicati vetri temperati alti e trasparenti, antipanico e antiscavalco.

SILVESTER SCHEDRIN

Johann Heinrich schil Bach “Terrazza del Monastero In Sant’Agnello dei Cappuccini in Sorrento

1823 Heinrich Reinhold 1788-1825

Martinus Rørbye, Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet/ Prospect near Sorrento with a view of the sea,1835, oil on paper on canvas, 32 x 46.5 cm. Nivaagaards Malerisamling, Nivaa ( n.d.r. visibile il faraglione di Punta Scutolo, successivamente eraso dall’ Iri per la calcina di Stabia)

Thomas Fearnley, Terrace with oak, 1834, oil on canvas, 54 x 39.5 cm. The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo (© The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo)

Il sindaco PierGiorgio Sagristani dice: Oggi abbiamo avuto l approvazione dalla sovrintendenza del progetto di messa in sicurezza restyling e riqualificazione del Belvedere di Nuovo rione Cappuccini antistante l hotel Garden!! Contiamo entro un paio di mesi di partire con la gara d appalto in inverno fare l lavori e per la primavera rendere di nuovo fruibile riqualificato uno dei posti più belli della nostra Sant Agnello con un panorama mozzafiato che da sempre ha ispirato poeti scrittori e artisti !! Continuiamo ad impegnarci per la nostra Sant’ Agnello