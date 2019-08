Battipaglia / Eboli . Paura per incendio di fabbrica di rifiuti speciali sulla via del Cilento. A informare Positanonews è un lettore di Salerno di riporno da Paestum / Capaccio dal Cilento, ma tutti i siti della Campania ne stanno parlando.

I cittadini preoccupati dalla densa nuvola di fumo nero che si sta alzando sulle due città hanno immediatamente allertato i soccorsi. Durissimo il commento del sindaco di Eboli Cariello: Ennesimo incendio collegato con la gestione privata dei rifiuti, che allarma una parte del territorio ebolitano, penalizzando e minacciando abitazioni e residenti.

VIDEO BATTIPAGLIA 1929

Il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese sul suo profilo facebook scrive: «Un atto irresponsabile da parte del privato che quest’amministrazione non esiterà a denunciare. Il Comune ha messo in campo ogni azione preventiva affinché questo non accadesse. È possibile, infatti, reperire sul sito l’ordinanza di smaltimento e bonifica in danno al privato.

A giugno il soggetto responsabile New Regeneral Plast, dopo diversi cambi di proprietà, ha chiesto un’ulteriore proroga, che è stata diniegata dagli uffici per rimuovere i rifiuti immediatamente avviando contestualmente la procedura art. 242 del codice dell’ambiente con trasferimento per competenza alla Provincia e Regione affinché venissero attuate immediatamente misure di prevenzione, di ripristino o di bonifica.

“Avevamo già messo in campo quanto necessario. È grave che un privato investito di responsabilità non dia seguito e ci costringa a ricorrere a Provincia e Regione. Ora basta va fermata la cattiva gestione, abbiamo fatto tempo fa gli atti dovuti verso questa azienda e procederemo con le denunce” dichiara il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.

Al fianco degli ebolitani il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, impegnato nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente e nella tutela della salute pubblica. Il primo cittadino

chiede garanzie, controlli, provvedimenti drastici e definitivi. «Si tratta del quarto incendio, nel giro di un solo anno, che si sviluppa all’interno della gestione privata dei rifiuti nel Comune di Battipaglia – attacca con fermezza il sindaco di Eboli -.

I cittadini ebolitani sono allarmati ed io con loro, perché questi incendi stanno determinando un enorme danno soprattutto alle nostre colture agricole ed a tante abitazioni private sul territorio comunale. Chiedo ufficialmente al Comune di Battipaglia se in questo ultimo anno, visti i tanti e pericolosi incendi registrati, abbia operato interventi.

Se, inoltre, siano stati fatti dei controlli e quali siano i risultati. Il pericolo potenziale è evidente, la preoccupazione dei cittadini è concreta, invito ufficialmente le autorità competenti ad intervenire urgentemente.

Un danno del genere è inaccettabile, occorre controllare gestioni e flussi dei rifiuti, l’ambiente e la salute dei cittadini non possono essere penalizzati da un mancato controllo del territorio, chiediamo chiarezza».

L’Amministrazione comunale di Eboli si è attivata immediatamente. «Insieme con il sindaco – dice l’assessore all’ambiente, Emilio Masala – abbiamo effettuato un primo sopralluogo. Siamo rimasti allibiti, si sta verificando inquinamento vasto e danno enorme sull’intera Piana del Sele, è una vera emergenza di cui i cittadini sono vittime».