Avellino, incidente in moto per un imprenditore: ha fermato un uomo che stava abbandonando dei cuccioli

Gesto eroico di un imprenditore di Grottaminarda in provincia di Avellino. Dopo aver visto una persona che gettava da un’auto un borsone con al suo interno alcuni cuccioli di cane, questo ha cercato di inseguire l’uomo al volante e l’ha bloccato: il gesto però è costato abbastanza caro, visto che l’imprenditore è scivolato dalla moto che guidava e l’ha distrutta, ferendosi.

Nonostante ciò l’imprenditore si è detto soddisfatto: “Ne è valsa la pena”: l’uomo è stato poi denunciato ai carabinieri per abbandono di animale e rischia fino un anno di galera e una multa che va da 1000 euro a 10.000 euro.

“Non mi sento un eroe, ho agito d’istinto. – ha commentato a primativvu.it l’imprenditore agricolo di Grottaminarda che ha salvato i cuccioli – Quando ho visto quel sacchetto muoversi ed ho capito che non era spazzatura sono stato preso da un impeto di rabbia. Un po’ mi dispiace per la mia moto nuova e per l’orologio rotto, ma ne è valsa la pena”