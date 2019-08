Avaria ai motori per un traghetto partito da Sorrento e diretto a Capri, la Capitaneria di Porto soccorre i 76 passeggeri

Il traghetto Apollo I partito da Sorrento e diretto a Capri è stato costretto a fermarsi all’altezza del Capo di Sorrento per un’improvvisa avaria ai motori. Preoccupazione per i 76 passeggeri a bordo che sono stati messi in salvo dagli uomini della Capitaneria di Porto di Castellamare di Stabia che, ricevuta la segnalazione, si è immediatamente recata sul posto con una motovedetta per coordinare le operazioni. Nel giro di pochi minuti sul luogo è stato fatto arrivare il traghetto Superflyte che ha preso a bordo i passeggeri conducendoli a Capri senza ulteriori problemi. L’Apollo I è stato rimorchiato dalla motonave Freccia d’Argento che in quel momento si trovava nelle vicinanze ed è stato condotto presso i cantieri di Marina di Stabia per gli accertamenti del caso. Intanto la Capitaneria di Porto aprirà un’indagine al fine di accertare i motivi del guasto ai motori.