Auto in fiamme sulla Napoli Salerno, circolazione regolare

La circolazione sull’autostrada A3 ora è regolare. Oggi ha creato caos un’auto in fiamme sulla Napoli Salerno a Cava de Tirreni, prima di Vietri sul mare, imbocco per la Costiera amalfitana.

E’ avvenuto in direzione sud, all’altezza di via dei Fabbri. Traffico in tilt ovviamente. Intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale col 118 . Fortunatamente non ci sono vittime.