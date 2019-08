Sotto l’avviso dettagliato per tutti i comuni . L’ Ausino lascia ancora senza acqua la Costa d’ Amalfi. Sospensione da Positano a Maiori, che problemi ci sono? La rete idrica fa acqua da tutte le parti, è il caso di dire. In Costiera amalfitana un’estate di disagi, l’Ausino spesso non ha avvisato, disagi per le bollette che non si ricevono, da Cava de’ Tirreni con l’Ausino , alla Gori, dalla provincia di Salerno a quella di Napoli, il problema delle risorse idriche, privatizzate dalla politica, in particolare il PD in questo caso, che poco ha pensato al miglioramento di una rete idrica obsoleta, della divisione fra acque bianche e nere, per non parlare dell’organizzazione che non avrebbe dovuto permettere in estate tutti questi disagi.

Ecco l’avviso

Avviso di interruzione idrica

Si comunica che, dovendo eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana”, nel tenimento di Vietri sul Mare, Loc. Molina, l’Ausino Spa è costretta ad interrompere l’erogazione idrica “AD HORAS” fino alle ore 11:00, salvo imprevisti.

La sospensione interesserà i seguenti Enti e/o Comuni :

Conca dei Marini

Maiori

Minori

Per quanto attiene i Comuni gestiti dall’ Ausino SpA, la sospensione produrrà i seguenti effetti:

COMUNE DESCRIZIONE ZONE O STRADE INTERESSATE Amalfi Amalfi Nel territorio del Comune di Amalfi si verificherà la mancanza assoluta di erogazione idrica nelle seguenti zone: Amalfi Nel territorio del Comune di Amalfi si verificherà la mancanza assoluta di erogazione idrica nelle seguenti zone: Salita Montefungione, Via Petigno del Cigno, Salita Monterosso, Via Porta Riveccio Via Finestra, Via San Pietro A Dudaro, Via Giovanni D’Amalfi, Via Petigno Case Ingenito,Via Petigno Case Laudano Ravello Nel territorio del Comune di Ravello si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua, nelle seguenti zone: Zona Marmorata, Zona Castiglione di Ravello Positano In tale Comune si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua nelle seguenti zone: Via Pasitea

Stante la prevista durata dell’intervento come sopra indicata, il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, nel corso della tarda mattinata di oggi 07/08/2019.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.

Nel restare a completa disposizione per qualsiasi evenienza, si informa che eventuali particolari problematiche potranno essere comunicate ai numeri:

– Numero Verde: 800-194026

Servizio di reperibilità:

– Responsabile Tecnico “Adduttrici” geom. F. Milione 347-5314386;

Responsabile Tecnico “rete Interna” geom. N. Landi 335-1016499.