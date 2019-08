Atrani, atto vandalismo al vice sindaco Siravo: solidarietà dal consigliere Cretella, che chiede spiegazioni al sindaco

Chiede spiegazioni con un interrogazione al sindaco di Atrani Luciano De Rosa, il consigliere di minoranza Andrea Cretella, per far luce sulla vicenda dell’atto di vandalismo subito dal vice sindaco Michele Siravo. Proprio Positanonews nei giorni scorsi aveva dato notizia dell’inaccettabile azione vandalica subita da Siravo, in cui sono state bucate due gomme della propria auto.

In seguito alla notizia di questo spiacevole evento, il consigliere Cretella, ha espresso solidarietà al vice sindaco del borgo costiero, attraverso una nota trasmessa al comune di Atrani:

Il MOVIMENTO POLITICO “MANI PULITE” per il tramite del suo rappresentante in seno al Consiglio Comunale, Consigliere Andrea Cretella, in riferimento all’atto di vandalismo subito dalla sua auto dal Vice Sindaco Michele Siravo, così come riportato dal giornale web Positano News, esprime la piena solidarietà e vicinanza, con la speranza che l’episodio non sia collegato a fatti che riguardano la carica elettiva, che il Sig. Michele Siravo ricopre.

Fiduciosi dell’Autorità Giudiziaria e nel loro fattivo intervento, al fine di accertare i responsabili e i colpevoli di tale atto di vandalismo, si inviano distinti saluti.

Lo stesso consigliere del gruppo consiliare “Mani Pulite”, nella giornata di ieri ha presentato al primo cittadino un interrogazione con richiesta di risposta scritta (sotto), per ricevere chiarimenti su quanto accaduto. Cretella infatti chiede nel missiva, precisazioni relative alla proprietà dell’auto colpita dall’atto di vandalismo, questa dov’era parcheggiata, se l’episodio riportato nel nostro articolo può essere collegato alla carica elettiva del vice sindaco Siravo. Quesiti formulati dal consigliere Cretella per avere “una maggiore chiarezza e trasparenza sulla verità dei fatti”.