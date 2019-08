Anteprima / Esclusiva . Atrani , Costiera amalfitana. Inaccettabile atto di vandalismo all’auto del vice sindaco Michele Siravo. Questa mattina, mentre si doveva recare a lavoro nel comune della Costa d’ Amalfi, si è ritrovata l’auto con due ruote bucate. Un gesto incomprensibile che , però, potrebbe anche essere frutto del clima di attacchi rivolti alla sua persona. Siravo sta intervenendo per mettere ordine in situazioni pubbliche che toccano grossi interessi privati. Interventi condivisi con l’amministrazione De Rosa per mettere ordine e regole giuste e razionali nel settore. “Non posso attribuire a nulla questo atto, ho fatto regolare denuncia ai carabinieri – ha detto Siravo a Positanonews -, non ho subito minacce dirette, ma attacchi in continuazione si. Spero che si chiarisca questo episodio, noi andiamo avanti serenamente, mi impegno con cuore e passione per il bene del paese, sono rammaricato, ma sereno. Mi meraviglia solo che ai giorni nostri si facciano questi atti da balordi..”

Al vicesindaco Siravo va la massima solidarietà di tutta la redazione di Positanonews.