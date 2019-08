Atrani, Andrea Cretella lascia a sorpresa “Atrani Unita”: devo “tenere ferma e salda la mia identità e storia politica”

Il consigliere comunale di Atrani, Andrea Cretella, dichiara a sorpresa la propria indipendenza dal gruppo consiliare “Atrani Unita”. Dopo circa due mesi e mezzo dall’elezione con la lista guidata da Francesco Gambardella, Cretella comunica la propria decisione, decidendo di proseguire autonomamente il proprio percorso politico nel borgo più piccolo d’Italia.

“La decisione è maturata dal forte bisogno e dovere di fare tutto ciò che in mio potere per rendere comunque la mia posizione ben definita in conformità a tutti gli oneri ed onori connessi alla carica istituzionale che ricopro, – scrive Cretella nella dichiarazione indirizzata agli organi comunali – ma soprattutto sull’esercizio dei compiti che spettano all’opposizione ovvero controllare e vigilare sul corretto operato della maggioranza e proporre azioni per un migliore esercizio dei poteri pubblici a tutela della “TRASPARENZA E LEGALITA'” e di tutta la comunità.

In quest’ottica, sento forte la responsabilità dell’esperienza politica maturata, di tenere ferma e salda la mia identità e storia politica, continuando ad esercitare il mio ruolo consiliare di opposizione in un’ottica di massima trasparenza e chiarezza, nel rispetto del mandato elettorale conferitomi dai miei elettori ed estimatori, per realizzare gli obiettivi del programma elettorale, in cui credo e che condivido con l’impegno e la costanza che mi hanno sempre contraddistinto, con forte senso delle istituzioni. Sono sempre disponibile al confronto e alla collaborazione per il bene di Atrani e di ogni singolo cittadino.”

Andrea Cretella, che recentemente ha condiviso l’attività politica con i colleghi di “Atrani Unita”, costituisce in consiglio un gruppo consiliare denominato “Mani Pulite”, che prende il nome dell’associazione nazionale che egli stesso presiede.