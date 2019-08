Nell’ambito dei Servizi per la Prima Infanzia è stato aperto il nuovo Nido di Positano in località Montepertuso, per un totale di sei posti.

Questa mattina, infatti, si è svolto l’inserimento dei bambini con un graduale adattamento nella nuova struttura appena allestita.

Sempre oggi ha riaperto la struttura di Minori che è stata trasformata da ludoteca in Micronido.

L’obiettivo è di favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro e aumentare la diffusione di servizi qualificati dedicati a questa quota di popolazione.

Anche nel periodo estivo, quindi, proseguono e vengono implementate le attività a cura del Piano di Zona per quanto concerne la fascia d’età 0-3.

Entrambi i plessi saranno gestiti dall’ATI (associazione temporanea di impresa) costituita dalle cooperative Il Girasole e La Fonte.