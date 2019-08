APPELLO DI CLAUDIO D’ESPOSITO (WWF) NO AI FUOCHI D’ARTIFICIO A SORRENTO

Non sparare fuochi d’artificio è un segno di civiltà. Sappiamo tutti come gli animali, al rumore dei fuochi, impazziscono correndo il rischio di subire gravi conseguenze. Ma sebbene sia acclarato che l’esplosione dei botti produce danni agli animali oltre che agli umani, non tutti vogliono rinunciare a questa tradizione! Le tradizioni spesso sono da salvaguardare e valorizzare, perché rappresentano parte della nostra identità culturale, ma vanno anche adattate alle nuove esigenze e normative come è normale che sia in una Nazione civile. I fuochi artificiali sono causa di un grave inquinamento ambientale, con emissioni di particolato fine e composti altamente pericolosi, tra cui metalli e perclorato d’ammonio. Inoltre, a seconda della composizione delle polveri utilizzate, possono essere emessi metalli pesanti ed elementi pericolosi quali antimonio, bario, arsenico ed altri con valori non trascurabili.

Infine, va considerata l’enorme quantità di rifiuti generati dai fuochi, soprattutto per quelli detonati in mare o lungo la costa. L’alluminio, a contatto con l’acqua salata del mare, può modificarsi e rilasciare sostanze nocive. Inoltre, il contenitore, generalmente costituito da cartone e alluminio si disperde nell’ambiente e in mare, costituendo un vero e proprio problema ambientale e alimentando l’inquinamento già esistente. Tali fuochi nella nostra penisola imperversano per tutta l’estate, tra sagre, santi e celebrazioni varie, senza soluzione di continuità, causando anche devastanti incendi boschivi, le cui ferite stentano a sanarsi: uno per tutti, quello di Santa Maria del Castello e Monte Faito, divampato nel 2017 a seguito dello sparo dei fuochi di Montepertuso a Positano per festeggiare la Madonna. Sappiamo che serve coraggio, ma iniziamo a dare l’esempio. Evitiamo di sparare i botti e devolviamo in beneficienza i soldi risparmiati… oltre alla Natura sono convinto che anche i “SANTI” sarebbero felici!!!