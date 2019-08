Anzi (PZ). Fonte Avellana. Genny Amato canta Mango. Testi inediti di Antonio Mocciola.

Articolo di Maurizio Vitiello – Genny Amato canta Mango

DOMENICA 4 AGOSTO, ORE 19.30

GENNY AMATO CANTA MANGO

“COME L’ACQUA”

FONTE AVELLANA

ANZI (PZ)

testi inediti di Antonio Mocciola

alla chitarra Danilo Pannullo

Un cantautore lucano e un giovane artista campano s’incontrano, virtualmente, presso la “Fonte Avellana” di Anzi, comune montano alle porte di Potenza.

Il bravo scrittore e dinamico giornalista Antonio Mocciola, la cui famiglia è originaria del borgo, ha confezionato su misura di Genny Amato testi inediti per ricordare la figura di Pino Mango, di cui a dicembre ricorrerà il quinto anniversario della scomparsa, avvenuta sulle scene.

Accompagnato alla chitarra da Danilo Pannullo, il cantante campano ricorderà alcuni successi dell’artista di Lagonegro, e interpreterà una decina di poesie, alcune pubblicate dopo la sua scomparsa.

In un pomeriggio stimolante, davanti alla fonte, appena restaurata dal comune, guidato da Filomena Graziadei, l’evento avrà come filo conduttore proprio l’acqua, e sarà introdotto da interpretazioni poetiche di Vincenzo Petrone, di origini anzesi come Mocciola, e direttore artistico degli eventi estivi del attraente comune della montagna potentina.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello