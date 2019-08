ANTEPRIMA – Amalfi, gelataio preso a sprangate in piazza

Folle pomeriggio ad Amalfi, dove un giovane gelataio è stato preso a sprangate in piazza mentre lavorava. Da prime notizie sappiamo che il ragazzo in questione è il figlio del dottor Michele Fiorentino, che è stato colpito da una barra in ferro ed attualmente si trova all’Ospedale Costa d’Amalfi, ed ha riportato una ferita al ginocchio. Restate aggiornati con Positanonews.