Angosciante ad Ischia, un gruppo di balordi uccide per scommessa il coniglio Roger

Angosciante ed inspiegabile ad Ischia, il giorno di Ferragosto un gruppo di balordi ha ucciso per scommessa il simpatico coniglio Roger, la mascotte della spiaggia di Varulo a Lacco Ameno, dove viveva e i bagnanti gli davano da mangiare. Il gruppo pare abbia scommesso su chi riusciva per primo a colpire a sassate il coniglio, ed il poveretto è morto con la schiena spezzata, sotto gli occhi attoniti di molti bambini presenti. I balordi sono stati allontanati dalla spiaggia in malo modo e si cerca di identificarli attraverso foto e video dei bagnanti presenti, le Associazioni animaliste hanno sporto denuncia per maltrattamenti per ora contro ignoti.

Tratto da Il Mattino