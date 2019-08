Ancora una specie in via di estinzione: la giraffa.

Ginevra, è in corso in questi giorni nella città svizzera la Convenzione Internazionale sulla conservazione delle specie (Cites) fra i temi trattati quello della prossima probabile estinzione delle giraffe, che secondo quanto riportato da un’indagine condotta dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) sono diminuite del 60% in est e centro Africa (Giraffa reticulata) addirittura del 97% in Nubia (Giraffa Camelopardalis camelopardalis). Molte le proposte sul tavolo degli addetti ai lavori per salvare questo bellissimo animale, tra quelle che si cercherà di mettere subito in pratica oltre a contrastare il bracconaggio, anche la regolamentazione del commercio delle parti del corpo della giraffa e dei trofei di caccia, anche di quelli ottenuti legalmente. Nella città degli orologi è scoccata l’ora di salvare le giraffe, speriamo che in Africa oltre agli elefanti e ai leoni imparino al più presto a rispettare questi animali, a impedirne del tutto la caccia.

Luigi De Rosa