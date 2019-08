Ancora sconvolge la morte della figlia di Luis Enrique. Solidarietà dai cittadini di Cava de’ Tirreni

La morte della figlioletta dell’allenatore spagnolo Luis Enrique ha sconvolto il mondo,ma ha portato drammaticamente alla luce ,il problema di molti bambini e genitori,alle prese con malattie da cui purtroppo poche volte se ne esce indenni .La solidarietà dei cittadini di Cava de’Tirreni , è oramai cosa riconosciuta,come nel caso della piccola Miriam,per cui da tempo è in essere una raccolta fondi per poterla far operare in America e, sicuramente,farle vivere una vita felice.Ma anche la solidarietà o la “mission” di tante associazioni hanno un ruolo importante nella società cavese. È il caso dei Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava de’Tirreni , fedeli alla “scuola”di Mamma Lucia,i quali , hanno permesso ad un bambino cavese, Alessandro ,di poter sperare di vivere felice dopo una brutta malattia.Un post ,sulla bacheca dei Cavalieri, pieno di emozioni,ha reso noto che :”…stanotte a Roma presso l’ospedale Pediatrico Bambin Gesù, nel Reparto di Oncoematologia guidato dal Prof. Franco Locatelli (Presidente della commissione Superiore di Sanità), dalla sua equipe è stato effettuato il trapianto di midollo osseo al nostro piccolo socio Alessandro che seguiamo da 8 lunghissimi mesi. Oggi finalmente possiamo brindare al nostro Piccolo Cavaliere…gioia, lacrime e felicità per questo sodalizio che ha come principi fratellanza e solidarietà !!!”.Una “mission” che rende merito ad un gruppo ,il quale, aldilà del folklore ,ha come principale obiettivo il prodigarsi per i meno fortunati, soprattutto bambini.E’ da tempo , oramai,che i soci del sodalizio, hanno contatti con i migliori ospedali in Italia e nel mondo,per poter dare , attraverso l’impegno in prima persona del presidente Antonio Russo, di Giuseppe Ferrigno e di tutti gli altri soci, una possibilità,una speranza,una mano ,a chi , purtroppo, ha da combattere contro dei “mostri” . Emozionato il presidente dei Cavalieri della Bolla Pontificia, Antonio Russo:”

Chi conosce la vicenda e la famiglia del piccolo Alessandro, conosce anche il lato umano che hanno espresso i Cavalieri in questa vicenda che si è conclusa la notte scorsa con il trapianto di midollo a questo “Piccolo Grande Cavaliere “… Questa è la nostra Missione…oltre il folklore !!!” Ancora sconvolge la morte della figlia di Luis Enrique. Solidarietà dai cittadini di Cava de’ Tirreni.

Antonio Di Giovanni