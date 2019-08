Anche Meta senz’acqua. L’Odissea continua

Dopo Massa Lubrense, anche Meta senz’acqua a causa di un guasto. Una storia che si ripete.

Da circa le 13.10 abbassamenti e mancanza d’acqua in molte zone di Meta, in special modo Corso Italia, Via Gradelle, Via Olivari, Strada Statale 145 .

Un grave danno ad attività e privati, che continuano a lamentare la mancanza di un piano d’emergenza per evitare questi disagi e questa mancanza di avvisi.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 23.

Per qualsiasi altra informazione basta contattare la Gori.