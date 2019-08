Anche la bella influencer Caroline Daur in Costiera: vacanza a Positano

Continuano ad arrivare personaggi famosi in Costiera Amalfitana. Questa volta è stato il turno di Caroline Daur, bellissima influencer di 24 anni. La tedesca è arrivata alcuni giorni fa a Positano, come testimoniano alcune foto da lei postate su Instagram.

Nel suo blog si legge: “Mi chiamo Caro, ho 22 anni, studio Economia nella meravigliosa città di Amburgo. Questo blog parla delle cose che mi piacciono: moda, fitness, viaggi, fotografia, cibo”.

Nata ad Amburgo, Caro ha sempre avuto una grande passione per il mondo della moda, ma il successo ottenuto sui social è arrivato quasi per caso quando circa due anni fa, tra una lezione di economia e l’altra. Caro decise di aprire il suo blog personale in cui scriveva di tutto: dai viaggi al fitness, dal cibo alla fotografia, senza dimenticare la moda ovviamente. Ora conta oltre 2 milioni di follower.