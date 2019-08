Amalfi. Un saluto al Capitano Martina; a giorni il trasferimento

Il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, Roberto Martina, si trasferisce in un paese lontano per proseguire il suo lavoro in una nuova caserma.

E’ stato un grande comandante, e con il suo aiuto, la sua determinazione e le sue indicazioni la nostra amata Costiera Amalfitana ha saputo superare tutte le difficoltà

A lui un grande grazie e un in bocca al lupo da tutto lo staff di Positanonews.