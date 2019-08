Amalfi. Un bambino viterbese di 8 anni si perde nella ressa di gente, ma viene accudito dal Comandante dei Vigili e ricongiunto ai genitori

Amalfi oggi è strapiena di persone che hanno deciso di trascorrere il ferragosto in costiera ed ovviamente la confusione è molto alta. Proprio a causa della folla presente nel centro storico della città nel pomeriggio si è verificato un episodio che, fortunatamente, si è concluso bene. Un bambino viterbese di 8 anni, che si trovava insieme alla sua famiglia, è stato spintonato involontariamente dal fiume di gente allontanandosi dai suoi genitori. Tanta paura per il piccolo che, resosi conto di essere da solo, si è spaventato cominciando a piangere ed attirando l’attenzione dei presenti e, in particolare, del Comandante della locala Polizia Municipale Agnese Martingano che è riuscita a calmare il bambino per poi cercare i suoi genitori tra la folla. Sollevati il papà e la mamma del piccolo che, finalmente tranquilli, hanno ringraziato il Comandante per la disponibilità e l’amorevolezza con cui è riuscita a dare serenità al bimbo.