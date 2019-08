Amalfi / Ravello. Tenent , il primo trailer del film girato in Costiera amalfitana Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan che è stato girato anche in Costiera Amalfitana.

Il filmato, molto breve, era stato fatto vedere nei cinema americani prima della proiezione dello spin off di Fast& Furious Hobbs & Shaw. Il filmato era poi finito in rete da qualcuno che lo aveva ripreso direttamente dal cinema.

Il breve filmato mostra il protagonista, John David Washington mentre si avvicina ad un vetro con un foro di proiettile, mentre a schermo appaiono le scritte “È arrivato il momento di un nuovo protagonista” e “È arrivato il momento di un nuovo tipo di missione“.

In un’altra scena si vede invece John David Washington con una maschera d’ossigeno. Il logo del del film gioca invece sulla palindromia del titolo: Tenet si legge infatti in maniera uguale da destra verso sinistra e viceversa.

Le riprese del film firmato Worner Bross, uno dei più costosi della carriera del regista, è stato girato tra fine luglio ed agosto a Ravello, tra il Belmond Hotel Caruso e Villa Cimbrone, mentre ad Amalfi sono state girate alcune scene in mare e alla darsena e anche un inseguimento a mare con un elicottero . Altre scene sono state invece girate a Maiori tra la zona del porto e la spiaggia del “Cavallo morto”.

Tenet è stato descritto come un film epico d’azione che racconterà il mondo dello spionaggio internazionale e sarà girato in sette Paesi diversi. ìProtagonista del film è John David Washington a cui si sono aggiunti Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh che torna con il regista dopo Dunkirk. Con loro sul set ci saranno anche Clémence Poésy , l’attrice indiana Dimple Kapadia, Michael Caine, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson. La colonna sonora, invece, sarà composta da Ludwig Göransson, autore premio Oscar lo scorso anno per le musiche di Black Panther. Il film arriverà in sala il 17 luglio 2020.