Amalfi – Ravello . Sfiorata la tragedia con avaria bus SITA. Denuncia dei sindacati “E’ emergenza sicurezza” . Giovedì pomeriggio, lungo la strata della provincia di Salerno, che si dipana dalla strada statale 163 dell’Anas, da Atrani verso Scala e Ravello : il bus si è fermato proprio lungo la tratta “Amalfi-Ravello”. E nell’inferno brulicante di lamiere che è la 164, si sono create immediatamente lunghissime code, smaltite dopo ore.

Sul piede di guerra la Cgil a Salerno : la sezione salernitana della Filt, la Federazione italiana lavoratori trasporti, attraverso il segretario generale, Gerardo Arpino , e il responsabile del Dipartimento mobilità, Rocco Serritella , ha attaccato la Sita, proprietaria dei bus: «Denunciamo da tempo la vetustà del parco rotabile. È una vera e propria emergenza sicurezza. Nonostante gli sforzi messi in campo dalla società nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti. È per questo che, al fiune di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, chiediamo un impegno maggiore all’azienda nel rinnovo del parco macchine e nell’intensificazione degli interventi di manutenzione su di esso, perché la sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti.

Altre segnalazioni arrivano a Positanonews dal tratto Amalfi – Pogerola e Amalfi – Agerola, meno in altri tratti della Costiera amalfitana, mentre da Positano a Sorrento gli autobus sono sempre zeppi e non riescono a trasportare tutti i turisti che a volte aspettano ore, nonostante, e questo bisogna dirlo, si faccia di tutto da parte dei coordinatori e degli autisti. La SITA o da Napoli la Regione Campania dovrebbe intervenire in qualche modo.