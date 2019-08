Oggi martedì 13 agosto 2019 come provedibile è da bollino nero. Amalfi e Ravello assediate dal traffico, file dal bivio per Agerola . Ponte di Ferragosto da incubo e non solo per la chiusura della strada a Capodorso a Maiori. A Castiglione di Ravello super lavoro dei vigili , per l’afflusso aumentato anche per i camion che passano dal Valico di Chiunzi, ma più di questo non si potrebbe fare. Ci vorrebbe l’esercito. Comunque oggi è un’invasione con file dal bivio per Agerola e blocchi al Santa Caterina ad Amalfi. Anche se la polizia municipale fa il possibile, purtroppo la capacità di accogliere quella è. Parcheggi pieni ed esauriti. E ci sentiamo di dire che dopo le 10 in questi giorni sarà sempre così. Anche a Positano e Praiano la situazione è difficile. Consigliamo di passare per la S.S. 163 prima delle 10 e dopo le 19

Mandate segnalazioni a direttore@positanonews.it whatsapp 3381830438 o sui nostri social network sempre “Positanonews”

Questa la pagina ufficiale. https://www.facebook.com/positanonews/

Siamo operativi tutti i giorni, anche a ferragosto.