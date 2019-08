Amalfi – Ravello. Ancora guasti di autobus Sita obsoleti. Intervengono i sindacati

Ancora una volta un gusto di un autobus Sita in Costiera Amalfitana. I sindacati emanano il seguente comunicato stampa.

Il nuovo guasto che ha coinvolto ieri pomeriggio un autobus SITA sulla tratta Amalfi- Ravello – Scala, che, per poco non si è trasformato in tragedia, è l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare negli ultimi mesi.

La Scrivente O.S. da tempo denuncia la vetustà del parco rotabile, fattore di per sé ingenerante situazioni come la suddetta e che delinea una vera e propria emergenza sicurezza.

Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Società nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti.

Pertanto, nel garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, chiediamo un impegno maggiore all’Azienda nel rinnovo del parco macchine ma anche di intensificare gli interventi di manutenzione su di esso.

La sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso, ed un’assoluta necessità.