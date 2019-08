Amalfi-Pogerola. E’ terminato il percorso Campi Scuola del Dipartimento di protezione civile, al quale hanno preso parte 35 ragazzi, per una full immersion nel Mondo della solidarietà e Del P. C.. Ad arricchire ulteriormente questo momento, la Benedizione della nuova ambulanza in dotazione, per il servizio di Assistenza e Trasporto infermi, acquistata grazie all’impegno quotidiano dei nostri Volontari!

Don Luigi, alla presenza del sindaco di Amalfi Daniele Milano, del Vice Sindaco Matteo bottone, Enza Cobalto, Francesca Gargano e Enzo Oddo (magistrale moderatore della cerimonia), ha impartito la benedizione di rito, che ha anticipato il “saluto” della sirena, dando tecnicamente inizio alla presa in servizio della “A08”!

Emozionante vedere, bambini, ragazzi ed adulti, “presi” e coinvolti, da questi momenti emozionali! La testimonianza d’affetto dei ragazzi partecipanti al campo scuola, che hanno chiesto, nonostante il duro impegno, di continuare ancora, la voglia di restare insieme, quale Gruppo ormai costituito e cementato, ha rinvigorito ripagando ampiamente, i Volontari millennium delle fatiche di questi ultimi 10 giorni!

Grande supporto dei genitori e di alcuni cittadini, che hanno adottato il “progetto” dando un forte contributo, anche operativo… LINA, MARIA, ANNA, LINO, RITA, ANTONELLA e tanti altri, volti e sorrisi per un futuro migliore!