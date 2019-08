Amalfi piange la scomparsa di Rosa Porpora, aveva 102 anni

Amalfi piange Rosa Porpora, scomparsa questa mattina all’età di 102 anni. Era una delle persone più anziane della costiera amalfitana e, in occasione dei festeggiamenti per il suo secolo di vita, arrivò anche la benedizione apostolica del Santo Padre portata personalmente da Monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi. Rosa Porpora era zia dell’ex sindaco amalfitano Antonio De Luca e del parroco della città don Antonio Porpora. I funerali si svolgeranno domani 15 agosto nel Duomo di Amalfi. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze ai familiari per la dolorosa perdita.