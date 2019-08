Amalfi e la costiera si confermano mete preferite dai turisti provenienti dall’Italia e da tutto il mondo

Amalfi e la costiera restano tra le mete turistiche più ambite non solo dagli italiani ma dai turisti provenienti da tutto il mondo. In tanti arrivano dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia. Ed il flusso non si è interrotto nemmeno questo fine settimana, nonostante la chiusura della strada statale per gli incendi verificatisi negli ultimi giorni. Anche il TG regionale di oggi ha acceso le telecamere sulla città di Amalfi ed a parlare dei numeri dell’affluenza turistica è stato Andrea Ferraioli, presidente del distretto turistico della Costiera Amalfitana: “I dati sono buoni, in linea anche con quello che è accaduto negli ultimi anni nei quali abbiamo avuto una crescita costante che ci ha portato a superare ampiamente i due milioni di presenze nell’arco dell’anno. Abbiamo i soliti mercati classici della costiera che si stanno mantenendo Molto bene, come ad esempio quello nordamericano. Ma abbiamo anche mercati emergenti come quello asiatico e del Sud Corea che stanno regalando belle soddisfazioni”. A prendere la parola poi il designer gastronomico Giacomo Miola che ha illustrato il suo progetto “Gastromomic Trekking”, che coinvolge i turisti in attività legate al cibo locale, prodotto dai contadini. Quindi turismo gastronomico e turismo ecologico all’insegna della sostenibilità ambientale con diverse iniziative in tutta la costiera. Sempre Andrea Ferraioli sottolinea la decisione di investire sulla sostenibilità, in collaborazione con l’area marina protetta di Punta Campanella e lanciando delle iniziative per la pulizia delle spiagge e del mare, facendo anche formazione ai bagnanti per mantenere pulito il nostro mare, che rappresenta il nostro capitale. Insomma, ci sono tutti gli elementi giusti per trascorrere le proprie vacanze nella splendida costiera amalfitana.