Amalfi e Costiera corse dalle 7 della Travelmar per i disagi della chiusura. Arrivano i new jersey

Amalfi e Costiera amalfitana corse dalle 7 della Travelmar per i disagi della chiusura a travelmar ha istituito una corsa straordinaria di traghetto lunedì mattina per i pendolari della costiera da Amalfi per Salerno con partenza alle 7.00 da Amalfi con fermata in tutti i porti intermedi! Intanto l’Anas ha posizionato i new jersey a Capodorso di Maiori quindi la strada è completamente chiusa e non si potrà forzare neanche la barriera. La Domina di Ravello è è stata incaricata dal Comune di Maiori al fine di poter effettuare i lavori di bonifica pietre e alberi che potrebbero creare pericolo per lunedì sapremo se la strada della di aperta almeno a senso unico alternato o si rischia di perdere anche il Ferragosto sul positanonews daremo notizia quando vi sarà certezza. Intanto Ringraziamo il comando vigili di Amalfi e di Ravello che informano tutte le testate e anche i cittadini