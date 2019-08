Amalfi, cittadini lamentano cattivi odori. Il sindaco Milano: problema rientrato, stiamo lavorando

Ad Amalfi dei cittadini hanno lamentato sui social dell’avvertimento di cattivi odori da tre giorni. La puzza di fogna è stata sentita a San Nicola dei Greci e fino alla parte alta della frazione di Lone. Positanonews ha sentito il sindaco Daniele Milano, per avere notizie su questa situazione. “Il problema è temporaneamente rientrato, ma stiamo ancora lavorando” – ci spiega il primo cittadino di Amalfi. Milano ci ha detto che ci sono stati momenti critici e sta monitorando personalmente la situazione, mantenendosi in contatto con i cittadini delle zone in cui si sono manifestati i disagi. Il problema è risolto, mentre da San Nicola dei Greci ci sono state delle segnalazioni al comune dell’abbandono di immondizia fuori orario, molto presumibilmente causa di questi cattivi odori avvertiti dagli abitanti della zona.