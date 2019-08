Amalfi. Il campione irlandese di MMA McGregor a cena sulla costa amalfitana

Il campione di Dublino di MMA, Conor Anthony McGregor, fa tappa in Costiera Amalfitana per le sue vacanze estive.

Campione assoluto delle arti marziali mista (MMA) , McGregor combatte per la promozione statunitense UFC in cui è stato campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma; precedentemente è stato campione in entrambe le categorie anche nell’organizzazione britannica Cage Warriors. Con la vittoria su Eddie Alvarez all’evento UFC 205 è diventato il primo lottatore nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due titoli mondiali e il terzo, dopo Randy Couture e B.J. Penn, a vincere la cintura in due diverse categorie di peso.

È stato protagonista di alcuni degli eventi di maggior successo nella storia della UFC, infatti ha combattuto nel main event di quattro dei sei pay-per-view più venduti, e per la federazione è il numero due nella classifica pound for pound. Assieme a Ronda Rousey è apparso sulla copertina del videogioco EA Sports UFC 2 e da solo in quella di UFC 3. Nel 2017 ha fatto il suo debutto nel mondo della boxe professionistica perdendo contro l’imbattuto Floyd Mayweather Jr. e creando un altro enorme giro di affari.

Figlio di Tony e Margaret McGregor ha due sorelle: Erin e Aoife. Da giovane si interessa agli sport da combattimento, spinto dal bisogno di trovare degli efficaci metodi di autodifesa: quindi incomincia a praticare il Pugilato, la Kickboxing e successivamente anche il grappling. A sedici anni incomincia a lavorare come idraulico, ma poco dopo lascia questo impiego per intraprendere una carriera professionistica nelle MMA.

È fidanzato dal 2008 con Dee Devlin, che il 5 maggio 2017 lo ha reso padre di Conor Jack Jr. È favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso e in occasione del referendum irlandese del 2015 ha espresso pubblicamente il suo supporto verso questa causa dichiarando: “Tutti noi meritiamo uguali diritti. Siamo tutti esseri umani alla fine” (“We all deserve equal rights. We’re all human here at the end of the day”).

Il campione ieri sera è stato avvistato ad Amalfi, al ristorante Lo Smeraldino, dove ha fatto sosta per una cena romantica affacciato sul mare della Costiera Amalfitana. Dopo la cena, non poteva mandare un selfie con lo staff, postata da uno dei cuochi sul proprio profilo Instagram.

Una pausa dopo il lungo campionato che ha dovuto affrontare. Presto riprenderà gli allenamenti e chissà forse anche le riprese di un nuovo film.

Proprio così: Nel 2017 Conor è stato protagonista del suo stesso film “Conor McGregor: Notorious” un documentario sportivo che parlava proprio della storia del ragazzo.

Il film ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti, dove il campione è molto amato.

Prima del suo documentario, Conor è anche stato uno dei protagonisti dell reality ” The Ultimate Fighter” andato in onda nelle televisioni estere nel 2005.

Col tempo, ovviamente, McGregor è diventato anche la copertina di numerose riviste, e protagonista di note pubblicità.

Sui suoi profili social invita la gente a credere in se stessi e a fare sport, in quanto sono stati proprio gli allenamenti a rendere l’uomo che è adesso.

Il trentunenne ormai conta milioni di dollari di incassi ogni anno.

Oltre ai successi sul ring ci sono poi anche quelli economici. Il lottatore infatti ha preso parte a quattro dei sei eventi PPV (pay-per-view) più venduti della storia dell’UFC, mentre anche l’incontro contro Mayweather ha generato un giro d’affari da capogiro.

Nella classifica degli sportivi più pagati al mondo, stilata dalla rivista specializzata Forbes in merito al lasso di tempo compreso tra il giugno 2017 e quello 2018, Conor McGregor si è piazzato al quarto posto con dei guadagni pari a 84 milioni di dollari.

Il tutto grazie all’incontro contro Mayweather che, nel complesso, ha generato un giro d’affari pari a 600 milioni di dollari. McGregor per il match ha incassato la bellezza di 75 milioni, mentre il pugile americano addirittura 100.