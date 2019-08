Amalfi: arriva la Vespa elettrica, primi modelli per i Carabinieri

Arrivano le prime “Vespe” elettriche per i Carabinieri di Amalfi, dei mezzi della Piaggio, che, oltre a rendere gli spostamenti più veloci, saranno pure un ottimo modo di viaggiare a basso impatto ambientale.

Quelli arrivati ad Amalfi, sono i primi in assoluto in tutta la Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina.

Un mezzo potente, agile che sarà ottimo per svincolare il traffico nelle strettoie dell SS. 163 e non solo.

Oltre ad essere un mezzo davvero veloce, non inquina ne con gas di scarico ne con rumori eccessivi e quindi è ottimo per attraversare i centri a traffico limitato, non essendo precluse nei mezzi vietati al transito.

E’ una delle novità migliori del 2019.

Il nuovo scooter ha la stessa facilità di guida, la leggerezza e le stesse qualità della Vespa tradizionale, nonostante la presenza di un motore elettrico e di un pacco batterie.

Esteticamente la Vespa Elettrica è identica alla versione tradizionale, ma è dotata di tecnologiche e innovative soluzioni di connettività: il Vespa Multimedia Platform, con schermo TFT a colori da 4,3 pollici, permette di interagire con il proprio smartphone. Il motore è totalmente elettrico con prestazioni al di sopra del tradizionale cinquantino e un’accelerazione notevole.

La batteria, che assicura un’autonomia di 100 chilometri, con un innovativo sistema di Kers l’autonomia dovrebbe rimanere invariata anche nei percorsi cittadini con frequenti frenate e ripartite, grazie al recupero dell’energia nelle decelerazioni.