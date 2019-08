Amalfi. Appuntamento domani 9 agosto nella piazza di Pogerola per la benedizione della nuova ambulanza

Amalfi. A Pogerola arriva una nuova ambulanza in dotazione della P.A. Millenium Costa d’Amalfi che garantirà maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti. E domani sera, alle ore 18.30, appuntamento in piazza dove il mezzo di soccorso sarà benedetto in segno di protezione sul lavoro degli operatori sanitari e sui pazienti che trasporterà. In concomitanza ci sarà anche la festa per la chiusura dei campi scuola che hanno animato queste calde giornate estive.