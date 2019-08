Agerola, sospese attività edilizie e scattano limitazioni all’uso dell’acqua. Multe fino a 500 euro

Scatta l’ordinanza che sospende le attività edilizie ad Agerola. Come si legge nel documento, durante il periodo estivo, ed in particolare nel mese di agosto, Agerola è meta di turisti che amano trascorrere, lontano dalla routine quotidiana delle città dove vivono stabilmente, giorni di relax e di svago apprezzando le bellezze del paesaggio e la tranquillità del territorio cittadino.

In questo periodo è consuetudine da parte di molti agerolesi che vivono fuori, ritornare al paese per trascorrere giorni di riposo con i familiari, e “per tali circostanze, appare doveroso per l’amministrazione comunale porre in essere tutte le iniziative utili a dare il massimo comfort ai cittadini residenti e alle persone ospitate, evitando, per quanto possibile, disagi e disturbi di qualsiasi genere.

Tra le principali cause di disagio ai cittadini residenti e ai turisti durante il periodo estivo possono annoverarsi anche potenziali disservizi nell’erogazione idrica per insufficienza della risorsa oltre che ai rumori molesti, in particolare, l’erogazione idrica dal pubblico acquedotto in questo periodo è condizionata dall’aumento del consumo di acqua dovuto all’incremento delle presenze sul territorio in concomitanza con il progressivo decremento della portata delle sorgenti che alimentano il pubblico acquedotto e che i rumori sono invece provocati dalle attività edilizie sul territorio, i quali peraltro contribuiscono anch’esse al maggior consumo idrico.

Ecco perché il Comune ha deciso di limitare il consumo di acqua potabile al solo scopo alimentare e sospendere l’attività dei cantieri edili, limitatamente al periodo di ferragosto. Si parla di un intervallo che va dal 10 al 25 agosto. Multe fino a 500 euro.