Agerola. Sequestro dei carabinieri a imprenditore per un garage a Bomerano. Anche nella cittadina che fa parte oramai della Costiera amalfitana interventi degli uomini dell’Arma per presunti abusi edilizi. In questo caso un imprenditore caseario avrebbe fatto abusi per un garage di circa 100 metri , un parcheggio per auto che non sarebbe stato autorizzato. A intervenire la Stazione di Agerola e la Compagnia di Castellammare di Stabia , dal momento che Agerola anche se organica alla Costa d’ Amalfi non appartiene alla provincia di Salerno, ma a quella di Napoli. A guidare le operazioni il maggiore Donato Pontassuglia e il comandante Luigi Mascolo con i carabinieri impegnati a tutto campo.