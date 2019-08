Agerola, questa sera Domenica 11 Agosto “Casa Sanremo Tour” e Festa dell’antico Borgo S.Michele

Casa Sanremo Tour si sposta ad Agerola in occasione della Festa dell’Antico Borgo San Michele. Non perdere le esibizioni degli artisti emergenti più promettenti! Organizzata dal parroco don Giuseppe Milo, il comitato Festa “San Michele” e l’Associazione “InSieme in Parrocchia” , Festa dell’Antico Borgo San Michele è un tradizionale appuntamento dell’ estate Agerolese, ricco di buona musica e ottimo cibo. L’apertura degli stands è prevista per le 19:30, potrete gustare un ottimo menù a km zero, con prodotti tipici della cittadina dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera Amalfitana, alle 21 inizio del talent Casa Sanremo Tour, pronti ad applaudire tanti giovani emergenti che sfideranno l’emozione del palco. Di seguito il programma completo e il menù della serata:

