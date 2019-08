Agerola, divieto d’utilizzo acqua potabile per usi improri e stop alle attività edilizie: il provvedimento

Il Comune di Agerola ha varato un’ordinanza che vieta l’utilizzo improprio dell’acqua potabile e sospende tutte le attività edilizie nel periodo estivo, dal giorno 10 agosto al 25 agosto. Scopo dell’amministrazione di Luca Mascolo è garantire massima tranquillità e comfort agli ospiti e gli agerolesi che fanno ritorno nella Svizzera dei Monti Lattari, riducendo al minimo ogni genere disagi.

L’acqua potabile proveniente dall’acquedotto dovrà essere utilizzata esclusivamente per scopi alimentari e igiene personale, mentre è vietato l’uso per l’irrigazione di terreni o giardini, oppure per il lavaggio delle auto. Nello stesso periodo devono essere sospese le attività dei cantieri edili: la non osservanza di tale provvedimento, prevedono sanzioni amministrative da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.