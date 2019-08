Agerola, il Comune contro le false residenze: partono controlli serrati

Il Comune di Agerola si sta attivando nuovamente per contrastare le cosiddette false residenze. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. L’amministrazione è stata ben chiara e ha dato mandato affinché vengano stanati i furbetti e vengano effettuati dei controlli a tappeto sull’intero territorio.

In particolare si punta a scovare gli evasori fiscali: in molti, infatti, hanno comprato casa ad Agerola e hanno dichiarato di esservi residenti, anche se ci passano magari pochi mesi all’anno. Un fenomeno che non è assolutamente nuovo né ad Agerola né in altri paesi italiani, ma che nel Comune dei Monti Lattari si è moltiplicato in maniera esponenziale negli ultimi anni. Ovviamente, questo tipo di comportamento, crea un danno economico alla comunità agerolese.

Nelle scorse settimane sono state diverse le residenze rifiutate dopo controlli effettuati: c’è addirittura chi ha la residenza in abitazioni senza contratto di luce e gas, o chi ha provato a farsela assegnare in abitazioni adibite a casa vacanze. Al termine dei controlli il resoconto sarà inviato alla Guardia di Finanza e all’agenzia delle entrate.