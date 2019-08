Ritorna l’appuntamento con il gusto e i sapori tipici, ad Agerola la 17° edizione di Gusta la Patata sagra della patata agerolese, ingredienti a KM ZERO, un vero menù fatto in casa.

La sagra si terrà questa sera, 14 agosto 2019 nel Borgo di Santa Maria, frazione di Agerola.

Tutto è organizzato nei minimi dettagli, il menù per deliziare il palato, lo spettacolo musicale con Nico Desideri e i suoi DESIDERI. Anche l’organizzazione è curata nei particolari con l’area parcheggio presso il campo sportivo San Matteo nella frazione Bomerano con il servizio navetta andata e ritorno per l’area della sagra. I biglietti per gustare il menù sono acquistabili sul posto presso le casse poste all’ingresso, mentre per il concerto dei Desideri l’ingresso è gratuito.

Buon divertimento e buon appetito!

Menù Gusta la Patata 2019

ANTIPASTO ” DEL BORGO” CON CROSTINI DI AGEROLA

PRIMI PIATTI

TUBETTONI LARDELLATI ALL’AGEROLESE

CON FIOCCHI DI PROVOLA AFFUMICATA

GNOCCHI DEL CASARO, fatti rigorosamente a mano

SECONDO PIATTO:

COPPA DI MAIALE CON TIMBALLO DI PATATE AL FORNO E PANE AGEROLESE

DOLCE:

BOMBA DEL PASTICCERE AL CIOCCOLATO

E GRAPPOLO D’UVA DELLA TRADIZIONE

BIBITE:

BICCHIERI DI VINO O BOTTIGLINA D’ ACQUA(50 CL)

PROGRAMMA

mercoledì 14 Agosto 2019

Ore 20.00 :

Apertura stands e degustazione del menù della XVII° edizione di

“GUSTA LA PATATA” sagra della patata Agerolese.

Ore 22.00:

I DESIDERI IN CONCERTO TOUR 2019

Ingresso libero

Il Percorso della Sagra sarà allietato dalla musica itinerante dei ‘‘CANTORI DI AMALFI’’

Parcheggio con servizio navetta gratuito andata e ritorna dall’area parcheggio presso il campo sportivo San matteo, frazione Bomerano, alla frazione Santa Maria.

http://www.gustalapatata.it/

COME ARRIVARE AD AGEROLA: http://www.gustalapatata.it/raggiungerci.html

FAN PAGE UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE: https://www.facebook.com/Gustalapatata