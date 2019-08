Continua con grande successo il calendario eventi dell’ Agerola Sui Sentieri Degli Dei. Ieri nella frazione di San Lazzaro, in piazza Gen. Avitabile il concerto della “Nuova Compagnia Canto Popolare” in ANIMA DI TERRA TOUR.

Musica e divertimento assicurato. In più, sempre a San Lazzaro, ieri aperto al pubblico l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo, per godersi a pieno il cielo e le stelle cadenti, che come ogni anno sono più visibili dal 10 al 13 agosto, trovandosi la terra in un punto molto strategico. In più ieri sera una grande luna, quasi piena, incantava la bella Costiera Amalfitana ed anche la sua “parte alta”.

Questa sera gli appuntamenti continuano con “La poesia diventa Canzone” insieme a Patrizia Del Vasco e Josè Vincente Miranda Filho a Bomerano.

Domani sera, invece, non perderti “Quelli che aspettano… tra canti e balli” per aspettare insieme l’alba del 15 agosto.

Resta aggiornato su tutti gli appuntamenti sul nostro giornale online.

Qui tutte le informazioni sull’appuntamento del 14 agosto.