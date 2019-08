Abbonamenti gratuiti per gli studenti, riparte domani 9 agosto la campagna di Unicocampania

Venerdì 9 agosto riparte la campagna di Unicocampania per gli abbonamenti gratuiti agli studenti, cofinanziata con fondi dalla Regione Campania e risorse Por Campania Fse 2014-2020. Grazie ad una Legge Regionale l’agevolazione diventa “permanente” ed anche nei prossimi anni garantirà agli studenti della Campania di poter richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa-scuola oppure casa-università. Per poter presentare la domanda basterà essere in possesso di alcuni requisiti: residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università; possesso della certificazione Isee non superiore a 35.000 euro. Sarà possibile effettuare la richiesta solo online nella sezione dedicata del sito del Consorzio che permetterà di caricare i documenti necessari sulla piattaforma abbonamentiunicocampania.it