Una bella storia da Positano. Ragazza si scontra con NCC, l’autista l’accompagna in ospedale dandole priorità sui clienti

Positano. Una bella storia che merita di essere raccontata perché dimostra la grande professionalità degli autisti NCC, una categoria composta per la maggior parte da persone di cuore.In località Tordigliano, nei pressi della proprietà di Fucito, una ragazza positanese ha avuto un incidente scontrandosi con un NCC che procedeva in maniera regolare in direzione Sorrento ed a velocità non sostenuta. La ragazza, che proveniva dal senso opposto di marcia, nel tentativo di sorpassare si è trovata il mezzo di fronte e, spaventatasi, ha perso il controllo ed è caduta insieme al ciclomotore. Il tassista, che è di Sorrento, non ci ha pensato due volte, ha fermato il mezzo ed ha insistito per far salire la ragazza a bordo insieme ai clienti che stava trasportando per accompagnarla presso il Pronto Soccorso dell’ospedale sorrentino. L’autista ha spiegato ai clienti che era suo dovere dare priorità alla vittima dell’incidente e, solo dopo averla accompagnata presso il nosocomio ed essersi sincerato delle sue condizioni, il tassista ha accompagnato i suoi clienti a destinazione. Il tassista ha provveduto anche ad avvisare i parenti della ragazza su quanto era accaduto. Un episodio che dimostra la grande professionalità degli autisti NCC, una categoria troppo spesso demonizzata e che invece è composta da persone dal grande cuore. E questo noi di Positanonews intendiamo sottolinearlo con forza complimentandoci per il grandissimo e nobile gesto.