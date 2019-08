150 anni della Croce Rossa. Grazie ai tanti volontari del Comitato Costa D\'Amalfi

Auguri alla Croce Rossa Comitato Costa D’Amalfi: oggi una giornata importante per i tanti volontari della Costiera che nonostante i vari impegni lavorativi e personali, trovano sempre il tempo per dedicarsi al bene della comunità. Sappiamo bene che la statale Amalfitana rende difficili molti spostamenti, il traffico estivo condiziona i soccorsi e spesso non si è dotati dei mezzi necessari per affrontare le esigenze. Tuttavia chi entra a far parte di questa splendida famiglia, non si lascia demoralizzare dalle difficoltà giornaliere, ma con grinta e determinazione affronta ogni singola situazione, cercando di limitare, per quanto possibile, conseguenze o eventi spiacevoli.

Il 22 Agosto del 1864 la Croce Rossa è entrata a far parte del nostro quotidiano, grazie alla sottoscrizione della Convenzione di Ginevra, con la quale 16 Paesi europei hanno posto in essere le basi del diritto umanitario internazionale. La Convenzione, dedicandosi allo status dei feriti delle forze armate in campagna, ha introdotto regole universali, quali la protezione delle vittime di conflitti, l’obbligo di estendere senza alcuna discriminazione le cure a tutti i militari feriti o malati, nonché il rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l’emblema protettivo della Croce Rossa.

Oggi la Croce Rossa è la maggiore organizzazione umanitaria al mondo, sempre pronta a tutelare e stare a fianco ai soggetti più vulnerabili e in prima linea nella difesa dei diritti fondamentali dell’uomo.