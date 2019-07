World Kiss Day. Baciarsi, un gesto intimo che fa anche bene alla salute

Oggi si celebra il Word Kiss Day, ovvero la giornata mondiale del bacio.

La Giornata mondiale del bacio è una celebrazione di origini inglesi che si è poi diffusa con il passare degli anni in ogni angolo della terra, e che oggi viene celebrata soprattutto sui social. Il bacio è qualcosa che ti rimane dentro, e tutti ci ricordiamo infatti la prima persona che abbiamo baciato in vita nostra, ma anche il primo bacio dato alla nostra attuale compagna/o. E’ un gesto tenero, ma nel contempo eccitante, un qualcosa di privato che solo due persone che sono in forte intimità possono scambiarsi.

Una “festa” comunemente associata con un gesto d’amore tra innamorati, ma che abbraccia più in generale anche tutte quelle volte in cui baciare è un modo per dimostrare affetto, tenerezza, amicizia, gioia, compassione o persino vicinanza in un momento di dolore.

Al bacio sono inoltre associati diversi effetti benefici per la salute, soprattutto in relazione a quello che è l’atto di baciarsi tra innamorati. Un gesto che richiede l’impiego di molteplici muscoli facciali, con un primo risultato consistente nel donare alla pelle del viso una maggiore tonicità: infatti servono ben 146 muscoli per baciare un’altra persona, di cui 112 posturali e 34 facciali.Un rimedio naturale contro le rughe, che risulta in realtà efficace anche per stimolare le difese immunitarie di ambedue i “baciatori”: basta pensare che con un bacio appassionato della durata di 10 secondi noi scambiamo con il nostro partner circa 80 milioni di batteri, in base a quanto raccolto dagli esperti Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. Ma guai a pensare che questo scambio “batteriologico” faccia male, anzi, rinforza le nostre difese immunitarie. I baci, inoltre, possono essere molto utili per far passare l’ansia, quindi ridurre il livello di stress, visto che diminuiscono il cortisolo, che è appunto l’ormone dello stress, aumentando invece la serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore. Inoltre, nell’unione fra due labbra, i vasi sanguigni si dilatano e ciò comporta un maggior afflusso di sangue e un abbassamento della pressione.

Il forte scambio di saliva permetterebbe inoltre di ripulire la bocca da eventuali germi e residui di cibo presenti tra i denti, riducendo il rischio di formazione di carie. Buone notizie anche sul fronte mal di testa: grazie al rilascio di endocrine e dopamine il bacio permetterebbe di attenuare la sintomatologia dolorosa.

Tra gli effetti benefici del bacio anche quello di favorire il dimagrimento: baciare permette di bruciare 6 calorie al minuto, permettendo in un’ora di consumarne fino a 360. Ciò sarebbe in parte dovuto all’attivazione della muscolatura facciale, mentre un certo dispendio energetico verrebbe garantito dall’accelerazione del battito cardiaco indotta dall’eccitazione.

Chi poi pensa che il bacio sia un gesto semplice per il nostro corpo, è proprio fuori strada.