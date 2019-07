Wimbledon, è sfida Berrettini-Federer: Capri ha già vinto!

Si sfideranno nella splendida cornice del Centre Court Matteo Berrettini e Roger Federer. L’italiano affronterà per la prima volta, a 23 anni, un ottavo di Wimbledon e lo farà contro una leggenda dello sport, da sempre stimato dal tennista romano. Per Berrettini si tratta della sesta partita a Wimbledon della carriera, per Federer la numero 111: per quest’ultima si parla di un bilancio di 98 vittorie e 12 sconfitte.

E’ la sfida numero sei tra Federer e un tennista italiano: al 2° turno del 2012 Fabio Fognini perse per 6-1 6-3 6-2 e al 1° turno del 2014, sul Campo 1, Paolo Lorenzi perse dal campione svizzero per 6-1 6-1 6-3. Berrettini sarà il 13° avversario italiano di Federer nei tornei del calendario principale e in Coppa Davis. Il bilancio tra il maestro e gli azzurri è di 42 incontri con 37 vittorie di Federer e 5 sconfitte.

Comunque vada sarà però un successo per Capri. Entrambi i tennisti, infatti, sono sponsor Capri Watch: il patron Staiano non ha nascosto la sua gioia per questo traguardo. “Capri sul tetto del mondo”.

Una grande gioia dopo la piccola delusione per l’altro sponsor Fognini, uscito contro Sandgren e al centro di critiche dopo i suoi colpi di testa durante il match: comunque sia, rimane un fenomenale talento di questo sport.

