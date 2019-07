Web Cam su Positano ferma da quasi due mesi, un danno per il turismo e non se ne importano. Il molo di Positano semideserto, spiagge vuote, aria plumbea, per chi da tutto il mondo vede la perla della Costiera amalfitana questa è l’immagine statica che appare. Un danno per il turismo secondo alcuni che quasi tutti i giorni telefonano ricevendo come risposta mille scuse, ma l’immagine rimane quella senza neanche un normale messaggio di scuse tipo “Scusateci l’immagine è ferma a maggio per problemi tecnici”, o, meglio ancora, oscuratela