Wanda e De Laurentiis discutono per portare Maurito al Napoli

LA VILLA. Wanda Nara sa come muoversi nel complesso universo calcistico, ha cautele che già tre anni fa vennero sfruttare per sfuggire alle macchine da presa e a quelle fotografiche: e gli incontri di quell’epoca, poi successivamente confermati, non vennero mai immortalati da un clic. Né stavolta qualcuno può dire di aver visto la moglie-manager del calciatore a Napoli, anche se le leggende metropolitane sono più frequenti dei quadrifogli, ma comunque per chi gira il mondo in lungo e in largo ci vuole poco informarsi su una villa (pazzesca) da scovare a Posillipo, e ce ne sono: basta scegliere le persone giuste. E’ successo anche questo, prim’ancora che il tandem Icardi-Nara si decidesse di pensare che certo, tuffarsi nell’azzurro mare di Napoli ha un suo perché.

CONTATTI. Il problema è, come dire?, sempre il solito: bisognerà verificare le aspettative dell’Inter. Il Napoli il suo planning l’ha già buttato giù e comprende varie ipotesi: una, of course, coinvolge Lorenzo Insigne, che a differenza del centravanti argentino rientra nel progetto tecnico della propria squadra, però ora come prima teme la diffidenza ambientale, quel livello di insofferenza che alla distanza può diventare esplosivo. Insigne (valutazione di De Laurentiis: 70 milioni di euro) e Icardi è stata un’idea di scambio vagheggiata qua e là e che torna a prendere consistenza: prima hanno fatto tutto gli altri, stavolta potrebbe toccare a loro.