Volontari di Millenium ed Enpa salvano giovane gheppio

Un gheppio è stato recuperato nella giornata di ieri, dai volontari della Pubblica Assistenza “Millenium” di Amalfi. Il giovane rapace riportava una ferita all’ala, che non gli consentiva di volare. L’operazione di recupero è avvenuta in sincronia con i volontari dell’Enpa Costa d’Amalfi, coordinati dal presidente Benedetto Amato. Lo stesso presidente dell’Ente di protezione animali costiero, ha provveduto ad affidare il giovane gheppio alle cure del Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici) di Napoli. Il volatile una volta ristabilito in salute, verrà restituito alla libertà nel suo habitat naturale.