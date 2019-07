Vivi ringraziamenti all’Ospedale di Sorrento e ai medici della Penisola Sorrentina

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di una donna che lo scorso marzo è stata vittima di un brutto incidente e che ha trovato le giuste cure all’ospedale di Sorrento, alla quale dedica questo messaggio di ringraziamento.

Salve redazione di Positano News.

Vi scrivo questa lettera fiduciosa del vostro essere propositivi e cogliere tutti i dettagli che appartengono alla vita quotidiana della nostra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Magari qualcuno sarà meno prevenuto nei confronti del nostro Ospedale di Sorrento e delle persone che ci lavorano.

In famiglia sentivamo l’esigenza di ringraziare pubblicamente l’Ospedale di Sorrento, i suoi Dottori,gli Infermieri e Volontari, e ancora grazie ai Dottori e Infermieri della nostra penisola che ci hanno aiutati, spiego il perché :

lo scorso marzo 2019, sono stata investita da un furgone che in un vicoletto dei nostri,di quelli strettissimi, con una retromarcia alla cieca, una manovra stupida, incosciente, criminale, poiché sprovvisto di telecamera,senza vetri posteriori poiché cabinato,e senza sensori che segnalano acusticamente che si procede in retromarcia, mi ha appunto investita provocandomi diverse fratture e costringendomi alla quasi totale immobilità per ormai oltre 4 mesi. Da quel 4 marzo ho subito 4 ricoveri in 3 diverse strutture ospedaliere, il mio calvario verso la guarigione si è dimostrato oltre che doloroso e faticoso, anche pieno di stress poiché tra le varie cose,ho corso il rischio di perdere una gamba, ed è qui che ho capito che è proprio vero: nessuno è profeta in patria… vero Dottoressa D’Esposito? Non saranno mai abbastanza i miei più sinceri ringraziamenti che rivolgo alla Dottoressa Cristina D’Esposito e alla sua equipe,che con professionalità, comprensione e abilità, mi hanno salvato la gamba e scongiurato rischi ben più gravi, evitando ulteriori trattamenti chirurgici che nelle strutture che sarebbero dovute essere l’élite volevano per forza adoperare dicendo che erano necessarie altre operazioni.

Grazie a tutte le persone che lavorano nel reparto di chirurgia,le memorabili infermiere e caposale tra cui Clementina, Marina, e mi scuso perché non ricordo il nome di tutti, ringrazio la Dottoressa Rossana Galasso luce del pronto soccorso,la caposala Lucia del pronto soccorso, ringrazio Michele che con grande pazienza mi ha aiutato a gestire le infinite prenotazioni.

Inoltre sarebbe per me davvero importante ringraziare il Dottore Luigi Maresca, che a detta anche di altri chirurghi si è fatto valere gestendo per primo le mie ferite.

Ringrazio Rosaria D’Amato, la migliore OS mai incontrata,che mi ha aiutata per 4 mesi, abbracciando i miei problemi come fosse stata mia figlia..mi hai aiutata a sorridere nei momenti di sconforto, Rosaria è grazie anche a te se oggi posso dirmi vicina alla guarigione visto che oltre ad essermi stata vicino 24 ore al giorno, sei la persona che si è accorta del problema che aveva la mia gamba, grazie a te e alla tua preparazione, e dire che 2 giorni prima mi avevano dimessa da un noto ospedale ben più rispettato del nostro qui a Sorrento, dicendomi che era tutto sotto controllo.. grazie a te ci siamo accorti in tempo del grave problema.

Chissà quante persone che come me, si sono trovate a ricercare cure mediche ovunque ma non a Sorrento,poiché quando c’è da lamentarsi del nostro ospedale siamo tutti pronti a diventare scrittori, e poi quasi tutti dimenticano di far notare che proprio come me hanno trovato le persone e le cure giuste nell’ospedale sotto casa..

È vero la struttura deve essere aiutata a ringiovanire, ma l’abito non fa il monaco.. una località come sorrento merita e necessita di un ospedale, noi lo abbiamo ma come molto spesso accade, le cose si apprezzano quando non si hanno.

E ringrazio anche voi di Positano News per concedermi la possibilità di scrivere pubblicamente questa lettera.

Grazie infinite.

Luisa Ronca.